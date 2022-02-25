Marmarisli yazar Karabenli'nin 'Anekdotlar-3' kitabı belediye kültür yayınları kapsamında basıldı

Marmarisli yazar İbrahim Karabenli'nin kaleme aldığı ‘Anekdotlar-3' Marmaris Belediyesi kültür yayınları kapsamında basıldı.

Marmaris'in yakın geçmişine dair araştırmalarıyla köşe yazılarına, televizyon programlarına ve daha pek çok çalışmaya imza atan İbrahim Karabenli kaleme aldığı ‘Anekdotlar-3' ile tekrar okurlarıyla buluştu. Marmaris Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında basılan kitabın tanıtım ve imza günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Halk Kafe önünde yapıldı. İmza gününde yazarı okurları yalnız bırakmadı.

Yazar Karabenli etkinlikte yaptığı konuşmada, “Marmaris'te tarlalarda, deniz kenarında, portakal-mandalina bahçelerinde büyüdük. Çok güzel bir çocukluğumuz oldu. İşte bu kitapta geçmişe özlem, gördüklerim, duyduklarım ve yaşadıklarım var. 3 yılda 300'ün üzerinde anekdot kaleme aldım. Umarım bundan sonra da üretmeye devam ederim. Gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Kitapta yer alan 90'ın üstünde anekdot geçmişe, örf ve adetlere, Marmaris'in eski günlük yaşantısına ve ilginç kişiliklerine ışık tutuyor. Kitapta Dımbırapduru, Le ben kekliği çağırıp durun, Tıngırdapduru, U mu - Hu mu?, Ben daddırdım gibi yerel ağızla yazılmış hikayeler de yer alıyor.