Marmarisli yüzücü hedefine emin adımlarla ilerliyor

Marmarisli yüzücü Şehran Kartal Kocaeli'nde gerçekleşen Yüzme Milli Takım Aday Kadro belirleme yarışlarında dereceye girerek büyük bir başarıya imza attı. Gözlem altına alınan başarılı sporcunun hedefi ise Yüzme Milli Takımı'na girmek.

Marmarisli yüzücü Şehran Kartal Kocaeli'nde gerçekleşen Yüzme Milli Takım Aday Kadro belirleme yarışlarında dereceye girerek büyük bir başarıya imza attı. 25-27 Aralık tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen Milli Takım Aday Kadro belirlemem yarışlarında 7,5 kilometre branşında dereceye giren Kartal gözlem altına alındı. Dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Kartal “Marmaris'te birinci sınıfta başladığım yüzme serüvenim benim için heyecan verici boyutlara ulaştı. Her zaman yanımda olan antrenörlerim, ailem benim en büyük destekçilerim oldular. Yüzme sporu büyük bir disiplin istiyor, sabah erken saatlerde yapılan antrenmanları kaçırmamak, antrenörlerimizin yönlendirmelerini dikkate almak önemli şeylerdir. Ülkemizin geleceği için biz gençlere çok büyük görev düşüyor. Enerjimizi spora sanata harcamalıyız.” dedi.