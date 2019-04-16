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Marmarisli yüzücüler dereceyle döndüler

Marmarisli yüzücüler katıldıkları yarışmadan derecelerle döndüler.

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi grup müsabakalarına katılan yüzücülerden 64'dü barajı geçti.


Marmaris'te bulunan özel bir yüzme akademisi büyük bir başarıya imza attı. İzmir'de gerçekleşen, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi grup müsabakalarına katılan sporculardan 64'dü barajı geçerek hedeflerine doğru ilerlemeye devam etti. Akademinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, bayrak takımı 4x50 Karışık Bayrak Ege Bölgesi 4. ve 4x100 Serbest Bayrak Ege Bölgesi 3.sü oldu. Ayrıca Türkiye'de şuan ki tüm bölge sonuçlarına bakıldığında, sporculardan Aleyna Aygün 200 m kurbağalama Türkiye birincisi, 100 m kurbağalama Türkiye ikincisi olarak görülüyor. Yüzme kulübü daha önce de Muğla il birincisi olma başarısını göstermişti.

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