Marmarisliler depremzedelere yardım için seferber oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Marmarisliler yardım için seferber oldular, Belediye ve Kaymakamlık ekiplerinin belirlediğini acil ihtiyaç listelerine göre yardım getiren vatandaşlar, kan vermek için gelenler ise Kızılay Kan Merkezi'nin önünde de uzun kuyruklar oluşturdu.

Muğla Valiliği koordinesinde AFAD sorumluluğunda Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri 10 ilimizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

Marmaris Belediye Başkan yardımcısı İhsan Öztürk memleketi Malatya'daki akrabalarının bir kısmına ulaşabildiğini belirterek “Sabahın çok erken saatlerinde çok acı bir haber ile kalktık ne yazık ki, öğrendiğimiz kadarı ile çok sayıda can kaybımız var. Marmaris olarak Marmaris Belediyesi olarak önce afet kurtarma ekibimiz ve bir yardım tırımız sabahın çok erken saatlerinde yola çıktılar. Şimdi AFAD'tan gelen bilgi ile yardımlar tek yerde toplanarak göndereceğimizi ilettiler. Biz de burada koordineli bir şekilde çalışıyoruz listelerimiz ile gelen yardımları depremzede vatandaşlarımıza iletmek üzere teslim edeceğiz ‘' dedi.

Marmarisliler yardım toplama merkezlerine bebek bezi, ısıtıcı, battaniye, kuru gıda getirdi. Yardımsever vatandaşlar ‘'Elimizden bu kadarı geliyor, keşke daha fazlasını yapabilsek ama çok üzgünüz acılarını paylaşıyoruz'' şeklinde konuştu.

‘Kan vermek isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu''

Marmaris te yaşayan vatandaşlar Kızılay merkezinden yapılan kan ihtiyacı açıklamasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren kan merkezine koştu. Marmaris Kızılay Kan Merkezi'nde uzun kuyrukların oluşmasından ötürü bir seyyar kan alma aracı da merkezin önüne getirilerek dışarıda kan almaya başladı. Depremzedelere kan vermek için gelenler ‘' Çok zor bir dönemdeyiz birlik olmamız gerekiyor elimizden geleni yapıyoruz kan vermek için geldim ‘' dedi.