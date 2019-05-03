Marmarisliler doğal ekmeğe yöneldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayanlar, daha sağlıklı ekmek tüketmek için evde doğal ekşi mayalı ekmek yapımına rağbet ediyor.

Uzmanların fırınlarda satılan ekmeklerde birçok katkı maddesi olduğunu yönündeki uyarılarını dikkate alan Marmarisliler, doğal ekşi mayalı ekmeğe yöneldi. Evde kendi ekmeğini yapan kişi sayısının her geçen gün arttığı kentte, daha sağlıklı ekmek tüketmek için ekşi mayalı ekmek yapımına her geçen gün rağbet artıyor.

Marmaris'te doğal ekmek yapımına öncülük eden isimlerin başında gelen Serra Atasoy Bebercuma, 10 yıl çalıştığı finans sektörünü bırakarak ekşi mayalı ekmek yapmaya başladı. Çevresinden gelen istekler doğrultusunda ekmek yapım atölyeleri düzenleyen Berbercuma, evde ekmek yapımına ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Ekşi mayayla yapılan ekmeğin vücuda faydalı olduğunu söyleyen Berbercuma, “Yaklaşık üç sene önce kendim için ekşi mayalı ekmek yapmaya başladım. Daha sağlıklı, daha kolay hazmedebileceğim bir ekmek arıyordum. Sonradan bu merakım, etrafımızdaki insanlar bize de ekmek yapar mısın, dedikçe biraz daha gelişti. Şuan atölyeler yapıyorum. Tamamen doğal ekmek yapıyorum, un, su ve ekşi mayadan oluşuyor. Glüteni düşüren daha sağlıklı ekmekler yapıyoruz. Fırınlarda pişen, daha uzun dayanma süresine sahip ekmekler, içinde bir sürü koruyucu madde olduğu için, sağlık için zararlı oluyor. Evde yapılan ekmek vücudumuz için çok daha faydalı. Bu nedenden dolayı evde ekmek yapan kişi sayısı her gün artıyor.” dedi.