Marmarisliler güzel havanın keyfini çıkardı

Ege'de bir süredir devam eden soğuk havanın ardından güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Marmarisliler sahillere akın etti.

Ege Bölge genelinde olduğu Muğla'da da bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Marmaris ilçesinde vatandaşlar bahar havasının keyfini yaşarken güneşli havayı fırsat bilen bir çok kişi sokağa çıktı. Dondurucu soğuklar ve sağanak yağmurların ardından Marmarisliler baharın keyfini yaşamak için sahil ve Marina'da yürüyüş yaptı.

Güzel havanın keyfini bazıları oltalarını denize atarak çıkarırken bazıları da masmavi deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaparak çıkardı.