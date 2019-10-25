Marmaris'ta binalarda estetik çalışması

Bu kapsamda bakımsız binaların mülk sahiplerine oturdukları yapıları iyileştirmeleri yönünde tebligatlar yapılırken; binalarda değişim başladığı dikkat çekti.

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren bakımsız, sıvasız, görüntü kirliliğine neden olan binaların mülk sahiplerine oturdukları yapıları iyileştirmeleri yönünde tebligatlar yapıp vatandaşları bilgilendirmeler yaparak daha güzel bir Marmaris için çalışmaya başladılar.

5 Nisan 2016 tarihli, 59 sayılı “Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız olduğu tespit edilen her türlü binanın neden olduğu kötü görüntünün önlenebilmesi için verilen süre içerisinde gerekli tamir, bakım ve onarımın yapılması zorunludur” yönündeki meclis kararı gereği binalarının dış cephesi eskiyen ve kötü görüntü sergileyen mülk sahiplerine tebliğ edilen yazıyla binalarının bakım ve onarımlarını yapmaları konusunda talepte bulunuluyor.

Tebligatta ayrıca çalışmaların tamamlanması için son gün olan 15 Mart 2020 tarihine kadar gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda ise yasal mevzuatlar çerçevesinde düzenlemelerin belediye tarafından yapılacağı ancak masrafların yüzde 20 fazlası ile mülk sahiplerinden tahsis edileceği bilgisi veriliyor.

Tebligatların yapılmasının ardından birçok binada bakım-onarım çalışmasına başlandı. Kimi binalarda sıva veya kaplama, kimi binalarda boyama, kimisinde ise kabloların dışarıdan içeriye taşınması işlemleri yapılıyor. Böylece görüntü kirliliğiyle mücadele vatandaş ve belediye işbirliğiyle ortak bir çalışmaya dönüştü. Yenilenen binalar kentin genel görünümünü de kısa sürede değiştirmeye başlayacak.