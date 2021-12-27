Marmaris'te 1 yılda 57 bin ton çöp toplandı

En çok atık Temmuz ayında toplandı.

Yıl boyunca ilçede temizlik, çöp toplama ve dezenfekte gibi bir çok çalışma gerçekleştiren Marmaris Belediyesi, 2021 yılı boyunca daha temiz bir Marmaris için yoğun mesai yaptı. 7/24 esasına göre çalışan 180 kişilik ekip ilçe merkezi ve mahalleler başta olmak üzere mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanlardan durmaksızın çöp topladı. Ekipler, 2021 yılı boyunca 56 bin 636 ton evsel atığı toplayarak, bertaraf alanına taşıdı.

Ekipler evsel atıkların yanı sıra 2 bin 979 ton karışık ambalaj atığı, 92 ton 745 kilo tekstil atığı, 3 bin 677 ton atık cam toplayarak, doğaya karışmasını engelledi. 7 bin 970 ton ile en fazla evsel atık temmuz ayında toplanırken, karışık ambalajda da 540 ton ile temmuz ayında en yüksek orana ulaşıldı. En fazla tekstil atığı ise mayıs ayında toplandı. İlçenin birçok noktasında yer alan tekstil kumbaralarından mayıs ayında 16 bin 545 kilo tekstil atığı toplanarak, ekonomiye kazandırıldı.

Kendi araç ve ekipmanlarını kullanarak pandeminin başından bu yana ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarında da seferberlik ilan eden Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri; yangın, sel gibi olağan üstü durumlarda da 7/24 esasına göre çalıştı. Özellikle yoğun turist girişinin olduğu bayram tatilleri gibi özel günleri de plajlar ve piknik yerlerinde çevreye duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplamakla geçiren çalışanlar ayrıca yol kenarlarını, kanalların içini ve ara sokakları da temizledi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında belediyenin temizlik personeline büyük görev düştüğünü belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “İlçemizi temiz tutmak için büyük efor sarf ediyor. Üstelik bu sene yaşadığımız yangın ve sel gibi afetlerde de yoruldum demeden canla başla çalıştık. Her türlü zorluğa ve tehlikeye rağmen hizmetten ödün vermeyen personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.