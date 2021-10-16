Marmaris'te 10 ton atığın denize ulaşmasını engelledi

Yapılan çalışmada bugüne kadar 10 ton atık toplanarak, denize ulaşması engellendi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Marmaris'te yaşanan orman yangınları sonrasında ilk yağışlarla birlikte yangın atıklarının denizi kirletmemesi amacıyla çalışma başlattı. Derelerin denize döküldüğü kısımlarda yapılan çalışmada uç kısımlara atık tutucu fileler yerleştirildi. Karadere, Beldibi Deresi ve Durmazlar Caddesi Söğütlü Deresi üzerinde yapılan file uygulaması ile pet şişe, kutu atıkları, çam kozalakları, yanık ağaç dal ve parçaları ile yaprak gibi atıkların denize ulaşarak kirliliğe sebebiyet vermesi engellendi. Marmaris'te üç derede yapılan çalışmada bugüne kadar 10 ton katı atığın denize ulaşması engellendi.

Derelerde oluşturulan alanlar rutin olarak toplanarak, katı atık düzenli depolama sahasına naklediliyor.