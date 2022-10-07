İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can Salı içinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı can Salı içinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

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