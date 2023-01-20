Marmaris'te 15 bin 105 öğrenci karne sevinci yaşadı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Beldibi Sıtkı Zaralı İlköğretim Okulu'nda öğrenciler ile buluşarak ilk karne heyecanı olan birinci sınıf öğrencilerinin sevincini paylaştı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy öğrencilere "Sizler geleceğin bilim insanları, öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ve daha birçok başarılı mesleğin sahibi olacaksınız. Başarıya ve isteklerinize ulaşmanın yolu çok çalışmaktan geçiyor hepinizi tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceği sizlere emanet ‘' diyerek öğrenciler ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

İlçe Milli eğitim müdürü Sibel Kısa, 15 bin 105 öğrencinin bugün karne aldığını belirterek ‘' Özverili çalışmalarıyla başarılı ve huzurlu bir eğitim dönemini geride bırakmamıza vesile olan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.