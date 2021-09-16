İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

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