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Marmaris'te 15 düzensiz gömen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15 düzensiz göçmen kurtarıldı..

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