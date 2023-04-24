Marmaris'te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salları içindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.