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Marmaris'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma töreni

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü için Marmaris'te tören düzenlendi.


18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde iki resmi program düzenlendi. Atatürk Meydanı'ndaki ilk törende Atatürk anıtına çelenkleler sunuldu, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarla sona eren törenin yaklaşık 1 saat ardından Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nin konferans salonundaki anma programı başladı. Liseli öğrenciler ve öğretmenleri Çanakkale Destanı konulu, konuşmalar yaptı, şiirler okudu, oratoryo sahnelendi. Törenlere Marmaris Kaymakamı Celalettin Özdemir, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Aksaz Üs Komutanı Tuamiral Semih Ozangüç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlardan oluşan kalabalık katıldı.

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