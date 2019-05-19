Marmaris'te 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı Marmaris'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Marmaris'te çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Bu yıl ilçede etkinliklerin merkezi ise Armutalan Kültür Merkezi oldu. Her iki törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Gençlik Spor İlçe Müdür Vekili Nihat Ekinciler, diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin yapıldığı, şiirlerin okunduğu etkinliğe ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Törenin açılış konuşmasını Gençlik Spor Marmaris İlçe Müdür Vekili Nihat Ekinciler yaptı. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlatılan bağımsızlık mücadelesinin bütün Anadolu'ya yayıldığını belirten Ekinciler, “Anadolu'nun dört bir tarafının işgal edildiği dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basması Türk tarihi için adeta bir dönüm noktasıdır. Samsun'da başlatılan bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm yurda yayılmış, milli birlik ve beraberlik duygusu doruğa ulaşmıştır. İşgal güçlerinin tüm baskı ve zorlamalarına rağmen Atatürk ve silah arkadaşlarına bağımsızlık yolunda her türlü desteği Türk milleti vermiştir. “dedi. Törenin sonunda ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi.