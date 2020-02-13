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Marmaris'te 2 milyon TL'lik kaçak parfüm ele geçirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 2 milyon TL olan 30 bin adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 2 milyon TL olan 30 bin adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi'nde bulunan 2 depoda gümrük kaçağı çok sayıda parfüm olduğu istihbaratının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 30 bin adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Parfümlerin piyasa değerinin en az 2 milyon TL olduğu değerlendirilirken, ele geçirilen parfümlerin merdiven altı üretim olup olmadığının belirlenmesi için analize gönderildi.


Operasyonda N.K. isimli şahıs ve bu şahsa ait kartvizit ve tahsilat makbuzları ele geçirildi. Parfümlerin N.K. tarafından Marmaris'teki kozmetik ve hediyelik satıcılarına ve otellere satıldığı tahmin ediliyor. Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı milyonlarca lira haksız kazanç sağlamasının yanında Türk ekonomisine de zarara uğrattığı açıklandı.

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