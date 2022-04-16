Marmaris'te 23 Nisan coşkusu Uçurtma Şenliği ile başladı

Marmaris Belediyesi ve ÇYDD'nin düzenlediği uçurtma şenliğinde uçurtmalar gökyüzüyle buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl coşkusu Marmaris'i sarmaya başladı. Marmaris Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Marmaris Şubesi'nin düzenlediği uçurtma şenliğinde onlarca uçurtma gökyüzü ile buluştu. Türkmenistan Parkı'nda gerçekleşen şenliğe Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi.

Gerek dağıtılan gerekse vatandaşların kendilerini getirdiği uçurtmalar gökyüzünü rengarenk yaptı. Şenlikte aileler çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın sevincini yaşadı. Uçurtmaların gökyüzüyle buluştuğu şenlikte özellikle çocuklar doyasıya eğlendi.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren ÇYDD Marmaris Şube Başkanı Gülhan Tuna, 23 Nisan haftasına girerken bayram coşkusunu yaşamak adına bu etkinliği organize ettiklerini söyledi. Tuna, “23 Nisan haftasında biraz nostalji amaçlı biraz eğlence amacıyla bu etkinliği düzenledik. Büyükleri ve çocukları bir araya getirmeyi düşündük. Çok da güzel oldu, katılan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.