İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

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