Marmaris'te 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Marmaris'te yaşayan 26 yaşındaki Şeref Dede yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Marmaris'te 26 yaşındaki Şeref Dede evinde ölü bulundu. Şeref Dede, bu sabah telefonlara cevap vermedi. Arkadaşları kontrol için, Dede'nin Beldibi Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca arkadaşalar polise haber verildi. Eve gelen polis ekipleri, Şeref Dede'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemelerde Dede'nin öldüğü tespit edildi.

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Dede'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.