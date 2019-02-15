İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Marmaris’te yaşayan 26 yaşındaki Şeref Dede yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Marmaris'te yaşayan 26 yaşındaki Şeref Dede yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Marmaris'te 26 yaşındaki Şeref Dede evinde ölü bulundu. Şeref Dede, bu sabah telefonlara cevap vermedi. Arkadaşları kontrol için, Dede'nin Beldibi Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca arkadaşalar polise haber verildi. Eve gelen polis ekipleri, Şeref Dede'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemelerde Dede'nin öldüğü tespit edildi.


Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Dede'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.