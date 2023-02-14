7 ve 7.4 şiddetindeki depremlerden zarar gören vatandaşlar Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilk günden itibaren kapılarını açan otellere gelmeye devam ediyor. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ‘gün dayanışma günüdür ‘ diyerek deprem koordinasyon merkezi olarak kullanılan İçmeler Halit Narin uygulama Oteli'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

‘Marmaris'te 3 bin 517 depremzede ağırlanıyor ‘

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Hayırsever Marmarisliler başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Kaymakam Aksoy ‘' Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi içine alan bu büyük deprem büyük afet ulusumuzu büyük bir acıya boğmuştur. Fakat bütün zor dönemlerde olduğu gibi milletimiz bu kötü günlerde de el ele vermeyi kenetlenmeye başarmış, devlet ve milleti ile depremzedelerimize her konuda destek vermek için elinden geleni yapmaktadır. Bu çerçevede hepinizin bildiği gibi deprem bölgesinde depremden zarar gören vatandaşlarımız içinde bulunduğumuz kış mevsiminin olumsuz özellikleri ve bölgedeki olumsuz şartlar göz önüne alınarak deprem bölgesi dışındaki illerde de misafir edilmektedir. Biz de depremzedelerimizi Marmaris'imizde misafir ediyoruz bugün itibarıyla Marmaris'te 46 otelimizde 2086 depremzedemizi, 1431 depremzedemiz de yakınlarının yanında an itibarıyla misafir ediyoruz, gelmeye de devam ederek bu sayılarda artış olacağını da biliyoruz'' dedi.

‘Kendimizi onların yerine koymalıyız ‘

Kaymakam Aksoy konuşmasının devamında ‘' Tabii takdir edersiniz ki böyle bir afete maruz kalmak, bu soğuk kış günlerinde karlı günlerde evinden barkından olmak son derece acı zor bir durum. Hepimizin kendisini o depremzedelerin yerine koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede Marmaris elinden geleni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Bir taraftan ilçemizden topladığımız yardımları bölgeye sevk ederken diğer taraftan da ilçemize gelen misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarını barınma, yemek , kıyafet ihtiyaçlarını ve ihtiyaçları olan sosyal hizmet, sağlık hizmetlerine, okulların açılmasından sonra söz konusu olacak eğitim hizmetlerine ve bir insanın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri karşılamak için elimizden gelen çabayı Marmaris olarak gösteriyoruz. Kadirşinas Marmaris halkımız fedakar Marmaris halkımız genci ile yaşlısıyla her ekonomik sosyal gruptan insanlarıyla bu milli meselede elinden geleni yapmaya devam ediyor'' sözlerini ederek tekrar tekrar Marmarislilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

‘Gün insani değerleri ortaya koyma günüdür'

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ‘' Çağrımıza uyarak depremzedeleri misafir etmek üzere tesislerini otellerine açan değerli turizmci arkadaşlarıma yine depremzedeleri özellikle yakınları olmak üzere evlerinde misafir eden değerli Marmarislilere bütün ülkemiz adına bütün milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ancak şartlar çok zor bölgede çok fazla insan depremden etkilendi. Çok fazla insanın evi yıkıldı, çok fazla insanımız şu anda evsiz barksız barınacak bir yere ihtiyaç duyuyor. Bu çerçevede de ilimize ve bu arada da ilçemize yoğun bir depremzede akışı var onun için bizim ne yapıp gün dayanışma günüdür. Gün birlikte olma günüdür gün, sahip olduğumuz bütün insani değerleri ortaya koyma günüdür günlük hesaplar yapmadan kendimizle ilgili beklentilerimizi bir tarafa bırakarak bu insanlara sahip olma günüdür ‘' şeklinde konuşarak ilçedeki tüm kuruluş ve yardım etmek isteyen vatandaşlardan destek beklediğini belirtti.

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ayrıca depremzedeleri konaklatan oteller için elektrik ve su faturalarında ciddi bir indirimin planlanmasının gündemde olduğunu ve bu konu ile ilgili çalışmalara başlandığını belirtti.