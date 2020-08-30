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Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Marmaris Atatürk Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Törende, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Dz. Kur. Albay İbrahim Kurtuluş ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay Atatürk Anıtı'na çelenklerini sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende marşlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlar ve gençler Bayraklarla şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Atatürk Meydanı'ndaki etkinlik çelenk sunumu ve konuşmaların ardından İkmal Yüzbaşı Serkan Saycan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile sona erdi.

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