Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören protokolün Atatürk Anıtı'na çiçek sunması işe başladı. Düzenlenen törene Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Törenin ardından askeri gemilerin halkın ziyaretine açıldığı belirtildi.