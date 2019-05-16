Marmaris'te 350 üniversite öğrencisine ‘Hijyen Eğitimi' kursu verildi

Marmaris'te ‘Hijyen Eğitimi' kursunu başarıyla tamamlayan 350 üniversite öğrencisine sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu arasında yapılan işbirliği ile “Hijyen Eğitimi” kursunu açıldı. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursu tamamlayan 350 üniversite öğrencisine sertifikaları, düzenlenen törenle verildi. İçmeler Mahallesi'nde bulunan Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını Muğla Sıtkı Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cafer Topaloğlu yaptı. Marmaris Halk Eğitim Merkezi ile işbirliklerini artırmayı istediklerini belirten Topaloğlu, “Yüksekokul yönetimi olarak, gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerden birisi de öğrencilerimize mesleki bilgilerin yanında kendilerinin sektörde ihtiyaç duyacakları, iş hayatında onları bir adım öne taşıyacak bilgi ve belgeleri de kazandırmak. Ve bugün burada bu amacın ilk aşamasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız.” dedi. Öğrencilerden gelecek olan kurs taleplerine açık olduklarını belirten Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın ise, “Önümüzdeki eğitim öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi ve Meslek Yüksekokulumuz protokol yaparak, öğrencilere gerekli sertifikaları ve sanat ile spor alanında kursları vermeyi planlıyoruz. Sizlerden gelen isteklere de Halk Eğitim Merkezi olarak açığız.” dedi.

Konuşmaları ardından öğrencilere sertifikaları verildi.