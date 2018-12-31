Marmaris'te 3500 adet fidan dağıtıldı

Marmaris'te yılbaşı ağacı yapılmak için kesilen fidanlara dikkat çekmek ve yeni yıla fidan dikerek girme konusunda farkındalık oluşturmak için ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. 3 bin 500 adet meyve fidanının dağıtıldı etkinliğe Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yılbaşı ağacı yapılmak için kesilen fidanlara dikkat çekmek ve yeni yıla fidan dikerek girme konusunda farkındalık oluşturmak için ücretsiz fidan dağıtımı etkinliği düzenlendi. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikle 3 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı. Vatandaşlara fidanları koymak için verilen bez torbaların üzerinde doğru fidan dikimi nasıl yapılır konusunda bilgiler yer aldı. Gelenekselleşen etkinlikle ilgili Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler bilgi verdi. Toplumu fidan dikimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Ünler, “Gelenekselleşmiş olan bu etkinliğimizle yeni yıla ağaçların kesilmesi yerine fidan dikimi yapmanın önemini belirtmek istiyoruz. Toplumda bu konu hakkında farkındalık oluşturmak istiyoruz. Buradaki asıl amacımız, fidanların kesilip yılbaşı ağacı yapılması yerine fidan dikip yeni yıla girme bilinci oluşturmaktır. Verdiğimiz fidanların doğru dikilmesi için fidanları koyduğumuz çantaların arkasında fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgiler bulunuyor. Bunun sağlıklı fidan dikimi konusunda faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Marmarisliler etkinlikten memnun olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.