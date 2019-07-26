Marmaris'te 39 işletmeye meşaleli şov cezası

Son bir haftada işletmelere kesilen ceza sayısı 39'a ulaştı.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, ilçenin turizm imajını zedeleyen ve çevreye rahatsızlık veren şov ve animasyonların yapıldığı işletmeleri yönelik denetimlerine devam etti. Bu çerçevede 24 Temmuz gecesi, Armutalan Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'nde denetim yapan zabıta ekibi, 13 işletmeye idari para cezası kesti.

3 yıldır yasak

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, belediye meclisinin 2016 yılında aldığı kararı hatırlatarak, “Bu karara göre işyerlerinde ateşli, meşaleli, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ya da yılan, tavşan, kuş gibi hayvanlarla gösteri yapılması; aynı zamanda işletme personeli tarafından her türlü şov ve animasyon yapılması yasaklandı. Maalesef işletmelerimizin bir kısmı bu yasağı göz ardı ediyor. Yaptığımız denetimlerde meşale ve volkan adı verilen yanıcı maddelerle şov yapmaları ve talimatnameye aykırı tabela koymaları sebebiyle 13 işletmeye ceza verildi” ifadesini kullandı.

Kameralı tespit

Kanuna aykırılığı kamerayla tespit eden Zabıta Müdürlüğü görevlileri, yasalar gereği işletme başına 320 lira ceza kesti. Son denetimle birlikte son bir haftada kesilen ceza sayısı 39'a ulaştı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sıkça şikayette bulunduğu bölgelerde denetimlerin her gece sürdürüldüğünü ve aynı işletmelerin kabahatin tekrarı nedeniyle sürekli ceza aldığını kaydetti.