Marmaris'te 4 kilo esrar yakalandı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerinin bir personel lojmanına düzenlediği operasyonda 4 kilo kubar esrar yakalandı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman'dan bir kişinin yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sabah saatlerinde, eşkalini ve yerini tespit ettiği B.A. 'nın kaldığı personel lojmanına baskın düzenledi. B. A.' nın kaldığı odada kendisine ait olduğu tespit edilen bavulda, baharatların içine gizlenmiş alüminyum folyoya sarılmış 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. B. A.'nın ilçede garson olarak çalıştığı öğrenildi. B. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.