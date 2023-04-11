Marmaris'te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salları içindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.