Marmaris'te 500 bin TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, il dışından Marmaris'e uyuşturucu madde getirileceği dair aldığı istihbaratı değerlendiren Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kentin giriş noktalarında teyakkuza geçti. Otogarda otobüs ile Siirt'ten gelen şüpheli şahıslar S.O ve N.T'yi durduran ekipler şahısların üst ve bagajlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 500 bin lira civarında olan 3 farklı paket halinde değişik yerlere saklanan 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.