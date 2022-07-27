Marmaris'te 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında sabah saatlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Lastik bot içerisindeki 22 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde ise 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İki olayda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 54 düzensiz göçmen kurtarılarak Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.