İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Türk karasularına geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk karasularına geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Marmaris ilçesi açıklarında sabah ve akşam saatlerinde lastik botlar içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk eti. Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botla içerisindeki 62 düzensiz göçmeni kurtarıldı.

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