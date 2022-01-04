Marmaris'te 642 çift mutluluğa evet dedi

Marmaris Belediyesi Nikah Memurluğu, 2021 yılında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 642 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, nikah ve düğün turizmini de geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Marmaris Belediyesi Nikah Memurluğu, 2021 yılında 642 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi. Belediye nikah memurları sadece Türk çiftlerin nikahını kıymadı. 2021'de gerçekleştirilen 109 nikah akdinde taraflardan biri yabancı uyruklu olurken; 7 nikahta da her iki tarafın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Öte yandan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında çok az davetlinin katılması nedeniyle online nikah uygulaması gerçekleştirdi. Korona virüsle ilgili kısıtlamaların olduğu süreçte hayata geçirilen uygulamada Armutalan Kültür Merkezi nikah salonunda yapılan nikah törenleri çiftlerin isteği doğrultusunda internet ortamında canlı olarak yayınlandı. Böylelikle nikaha gelemeyen kişiler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

2019 Eylül ayında ünlü İngiliz futbolcu Rio Ferdinand ve Kate Wright'ın evlenmek için tercih ettiği Marmaris yabancıların ilgisini çekmeye devam ederken, turizmde de yeni bir sektör olarak dikkat çekiyor. Ferdinand çiftinin nikahını kendisinin kıydığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Belediye olarak her yıl yüzlerce çiftin nikahını kıyıyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Öte yandan nikah, düğün ve özel gün kutlama turizmini geliştirecek adımlar attık, yurtdışından birçok acente ile görüşmelerimiz oldu. Ancak pandemiyle bu süreç biraz sekteye uğradı. 2022 sezonuyla birlikte çok daha çiftin Marmaris'te aile kurmanın mutluluğunu yaşayacağını düşünüyorum” dedi.