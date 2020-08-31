Marmaris'te AB fonları ile ilgili seminer düzenlendi

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu eğitim Marmaris için geliştireceğimiz projelere yön verecek” diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanlığı, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Deniz Ticaret Odası, Marmaris Milli Park Müdürlüğü, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Avrupa Birliği Hibeleri Ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri' 4 gün sürdü. Armutalan Kültür Merkezi'ndeki eğitim Proje Yönetim Uzmanı Musa Karademir tarafından verildi. Eğitimde ne tür projelerin sunulması gerektiği ile projelerin yazılma yöntemli anlatıldı.

Eğitim sonunda sertifika töreni düzenlendi. Törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, “Marmaris Belediyesi olarak hedeflediğimiz ve yapmak istediğimiz pek çok proje var. Bunların bir kısmını kendi öz kaynaklarımızla yapabilecek imkanlara sahibiz. Ama destek alabileceğimiz konular da var. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği bu tarz projelere büyük destek sağlıyor. Ancak bu fonlara ulaşmada da tabir-i caizse bir rekabet ortamı olduğunu da biliyoruz. Bu eğitimin Marmaris için geliştireceğimiz projelere yön vereceğini umut ediyorum. Eminim ki Marmarisimize yakışacak projeler üreteceğiz” dedi.