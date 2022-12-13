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Marmaris'te aday memurlara temel eğitim sınavı

Marmaris Belediyesi Zabıta Memurluğu’nda görevli aday zabıta memurları temel eğitim sınavına girdi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Memurluğu'nda görevli aday zabıta memurları temel eğitim sınavına girdi.


2021 yılında Zabıta Memurluğu'nda göreve başlayan aday memurlar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen, 10 gün süren temel eğitimlerinin ardından temel eğitim sınavına girdi. Asaleten atamalarının yapılabilmesi için gerçekleştirilen sınava 9 aday memur girdi. Aday memurlara Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, yazışma-dosyalama usulleri, insan hakları, gizlilik, milli güvenlik, haberleşme gibi konu başlıklarında toplam 100 soru yöneltildi. Sınavın ardından 1 ay hazırlayıcı eğitim, 2 ay staj eğitimi sürecini de başarıyla tamamlayan aday memurların adaylığı tasdik edilerek asaleten atamaları yapılacak.

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