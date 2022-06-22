İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangın etkisini artırarak devam ederken alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın etkisini artırarak devam ederken alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor.



Dün akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile ilerlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan tüm ekiplerin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Marmaris yangınının yönetildiği kriz merkezini, yaklaşan alevler nedeniyle tedbir amacıyla boşaltma işlemi başlatıldı. Kriz merkezi alanında bulunan iş makineleri, araçlar ve helikopter başka bölgelere kaydırılmaya başlandı.

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