Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren marketler ve alışveriş merkezleri denetleniyor.

Muğla'nı Marmaris ilçesinde de tüm Türkiye de olduğu gibi korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. Gün içinde 10.00-17.00 saatleri arasında evlerden en yakın tedarik zincirinden, gıda, ilaç ihtiyaçlarını karşılaşıp eve dönmeye izin verilmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Marmaris ve İçmeler Mahallesinde sosyal mesafe, maske ve belirlenen sayı üzerinde müşteri var mı denetimlerini gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik ekipleri ise ilçede denetimlerini sürdürdü.