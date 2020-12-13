İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te alışveriş saatlerinde marketler denetleniyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren marketler ve alışveriş merkezleri denetleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren marketler ve alışveriş merkezleri denetleniyor.


Muğla'nı Marmaris ilçesinde de tüm Türkiye de olduğu gibi korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. Gün içinde 10.00-17.00 saatleri arasında evlerden en yakın tedarik zincirinden, gıda, ilaç ihtiyaçlarını karşılaşıp eve dönmeye izin verilmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Marmaris ve İçmeler Mahallesinde sosyal mesafe, maske ve belirlenen sayı üzerinde müşteri var mı denetimlerini gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik ekipleri ise ilçede denetimlerini sürdürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.