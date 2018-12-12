Marmaris'te amatör denizci eğitimlerine yoğun ilgi

Marmaris'te düzenlenen Amatör Denizci Eğitimleri programına deniz tutkunları yoğun ilgi gösterdi. 140 kişinin katıldığı eğitimin ardından sınav yapıldı. Sınavda başarılı olanlar Amatör Denizci Kimliği almaya hak kazanacak.

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan ve bu kapsamda Marmaris Liman Başkanlığı'nca düzenlenen Amatör Denizci Eğitimleri'ne deniz tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Özel bir teknede gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek, denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak için Bakanlığımızın başlatmış olduğu eğitimlere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Amatör denizci sınavına katılmak için gerekli olan elektronik ortamda verilen eğitim programına alternatif yeni yapılan değişiklikle liman başkanlıklarımızca verilen eğitimlerle de bu belgeyi vatandaşlarımız alıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi bir hayli fazla .Marmaris ve Datçada Aralık ayı başvuruları doldu. Ancak Ocak, Şubat ve Mart aylarında da eğitimler devam edecek ayrıntılı bilgi için odamızdan bilgi alınabilir" dedi.