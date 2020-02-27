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Marmaris'te 'Anlatılan senin hikayendir' beğeni topladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, "Anlatılan senin hikayendir" adlı tiyatro oyunu Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelendiCengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Levent Üzümcü’nün sahnelediği ‘’Anlatılan Senin Hikayendir" oyunu, Marmaris’te oynandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Anlatılan senin hikayendir" adlı tiyatro oyunu Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelendi


Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Levent Üzümcü'nün sahnelediği ‘'Anlatılan Senin Hikayendir" oyunu, Marmaris'te oynandı. Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Usta oyuncu Levent Üzümcü, 1922'de Bergama'da başlayıp 1980'lerde Girit'te biten hikayeyi 3 ana karakter ve 20 farklı yan karakter üzerinden Marmaris seyircisi ile buluşturdu. Seyirci ile sık sık diyaloğa girdi bazen sahneden inip seyircinin arasına geçerek oyunu sergiledi.


Organizasyon sorumlusu Levent Postoğlu ‘' Marmaris'e tanınmış oyuncuları getirmekten seyirci ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz, seyircilerin memnuniyetini gördükçe daha sık organizasyon yapmaya devam edeceğiz. Bu oyunda beklediğimiz seyirci gelmedi fakat oyundan çıkanlar gelmeyenler çok şey kaçırdılar dediler bu bile bize yeter" dedi.


Yaklaşık 90 dakika ve 2 perde süren oyun sonunda salondaki seyirciler, Levent Üzümcü'yü ayakta alkışladı. Levent Üzümcü, "Marmaris seyircisi pırıl pırıl bir egeli olarak bu yöreyi ve insanlarını seviyorum tekrar geleceğiz" diyerek seyircilere veda etti.

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