Marmaris'te apart sahibinin kiracılarını çıkarmak için suyu kestirdiği iddiası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartta 1+1 odalarda yaşayan kiracılar, apart sahibinin tadilat yapılacağını belirtip evlerin suyunu kestiğini iddia etti. Kiracılar, apart sahibinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Marmaris'te 45 odalı bir apartın sahibi, 3 ay önce 1+1 odalarında sözleşmeli olarak konaklayan kiracılarına "Tadilat sebebi ile odalarınızı tahliye edin" yazısı dağıtarak çıkmalarını istedi. Bazı kiracılar kendilerine ev bularak, bazıları da memleketlerine dönerek odalarından ayrıldı. Ancak kalan 25 odanın sakinleri, "Ev bulamıyoruz, çıkın demeleri yasal değil diyerek" duruma isyan etti. İddiaya göre, güneş enerjisi ve banyo giderlerinin sorunlu olduğu gerekçesiyle apartı yenileyeceğini belirten apart sahibi, verdiği süre dolunca odaların suyunu kesti. Çocukları okula giden ve mağdur olduklarını belirten kiracılar ise sorunun çözülmesini istiyor.

Suları kesik olduğu için damacanalara su doldurup evine getirdiğini belirten aşçı Beytullah Baş, "İki yıldır burada oturuyoruz. Yani bize iki yıldır oturduğumuz halde bize usulsüz 'çıkın' diyorlar. Elektriğimizi kesmekle tehdit ediyorlar. Yani anlaşmaya da gelmiyorlar. 'Biz anlaşmak istiyoruz sizinle' diyorlar ama hiçbir kimse gelip bize belirtmiyor. Peki ben üç defa ayaklarına gittim söyledim, bizimle ilgilenen Cemil Bey'le konuştuk. 'İstemiyorlar' dedi, 'Burayı turizme çevireceğiz, otel yapacağız' gibi şeylerle bizi oyaladılar bugüne kadar getirdiler. İşte dün de bizim suyumuzu kestiler. Elektriği kesmekle tehdit ediyorlardı. Sizin geleceğinizi duyunca elektriği kesmediler. Şu anda ne olacağımız belirsiz, iki yaşındaki çocuğum ile mağdur olduk" diye konuştu.

Karakola gidip şikayette bulundular

Yüzde 40 engelli olan Yasin Demiralp, suları kesildiği için karakola gittiklerini belirterek, "Karakola gittik, arkadaşlarla toplandık. Emniyetten arkadaşlar da geldi, zaten onlara da bildirdik. Ben engeli olmama rağmen yani su ihtiyaçlarımızı karşılamadı, kestiler. Evde bulaşık, lavaboya gidemiyordum, yani zor durumda kaldık. Sağ olsun karşıdaki market sahipleri ücretsiz su dağıttılar, durumu olmayan ailelere su verdiler. Biz en son işte karakola gidip suç duyurusunda bulunduk, suyumuzu kestiler, bizi çıkarmak istiyorlar diye'' dedi.

Apartta 4 yıldır kiracı olan 60 yaşındaki Hüsnü Küçükkaya, "Valla ben de 4 yıldır burada yaşıyorum, bu binada yaşıyorum. Bu sene son 2 aydır kapıya yazı yazdılar, 'apart boşaltılacak, kendinize yer bakın' diye. İki üç gün önce görüştüm. İşte bu mevsimde de biliyorsunuz boş yer yok, sezon bitti ama kimse yerinden kımıldamıyor. Apart da yok, ev de yok. Yani pat diye bu işler bir anda olmaz. En az 1, 2 yıl süre vermeleri lazım. Tekrar anlaşmaktan yanayız, gelsinler konuşalım arkadaşlar. Rayiç bedelleri ne ise şu an anlaşalım. Bizler de insanız, biz de normal bir artırıma gideceğiz. Tabii anlaşmaktan yanayız ama bu kadar insanı sokağa atmaları hiç doğru değil, zaten yer de yok. Nereye atacaklar, sokakta mı yaşayacağız. Nerede yaşayacağız?" şeklinde konuştu.

"Herkese bir kolaylık sağlanmasını istiyoruz"

Apart sakinlerinden Ferdi Bulut, "Burada 5 yıldır kalanlar, 4 yıldır, 2 yıldır kalanlar var. 2 ay önce kapılara yazı astılar. 'Burada tadilat dolayısıyla boşaltacağız' diye. Ondan sonra zaman yaklaşınca kapılara bildirim yaptılar, 'elektrik, suyunuzu keseceğiz' vesaire gibi. Dün de komple suyumuzu kestiler. Dün akşama kadar apart komple mağduriyet yaşadı. Bu durumun biz giderilmesini istiyoruz. Usulünce kanuna uygun bir şekilde burada kalmaya devam etmek istiyoruz. Biz ev sahibine şunu söylüyoruz, söyledik de; bütün kiracılar toparlanıp piyasa şartlarına uygun, zamlara uygun bir şekilde gelip bize burada istediği rakamı söyleyip buradaki herkese bir kolaylık sağlanmasını istiyoruz" dedi.

11 aylık bebeğini ve sağlık çalışanı eşini bu olaylar yüzünden mağdur olmasın diye memlekete yolladığını belirten Hüseyin Ertaş, "Dün gece eve geldiğimde suyun kesildiğini fark ettik. 2 ay önce el yazısıyla kapılara yapıştırıp, ekime kadar buradan çıkmamızı söylediler. O gün bugüne geldi. Dün suları kestiler, diyeceğim hiçbir şey yok" dedi.

Apart sahibi de mağdur olduğunu belirtti'

Apart sahibinin konuşma yetkisi verdiği teknik işlerden sorumlu ve kiracılar ile birebir iletişim halinde olan Cemil Yeşilyurt ise, "Herkese üç ay öncesinden tadilat yapılacağı, turizme dönüleceği bildirildi. Hatta hala kalmaya devam edenlere üç gün kala yine kendi yazdığımız yazı ile çıkmalarını belirten yazı yazdık, kapılarına yapıştırdık ama yırtıp attıklarını gördük" dedi.

Yeşilyurt, çıkış tebliğlerinin neden resmi kanallardan yapılmadığı sorusuna, "Burası turistik tesis olarak geçiyor, bu şekilde bildirim yaptık" şeklinde cevap verdi. Yeşilyurt, tüm binanın tadilat yapılması için tamamen boşalması gerektiğini belirterek, "Güneş enerjisi depolarından su sızmaya başladı, onlar yenilecek. Banyolar yenilenecek, tesisatları baştan yapacağız" diyerek kiracılar ile apart sözleşmesi yaptıklarını ve sözleşmelerin sona erdiğini söyledi.

Apart sahibinin apart dışına asılan bez pankart için savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve bazı kiracıların aylardır kirayı ödemediği için asıl mağduriyeti kendilerinin yaşadığını söylediği de öğrenildi.