Marmaris'te araç parkını engelleyen malzemeler kaldırıldı

Vatandaşların işyerlerinin ve evlerinin önüne araç park edilmesini engellemek için koydukları, tabela, duba, kasa gibi malzemelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Zabıta personellerince gerçekleştirilen denetimlerde, daha önce uyarıldığı halde ceplere ve kamu alanlarına malzeme koymaya devam eden vatandaşların koydukları bu malzemeler zabıta ekiplerince toplandı. Kabahatler Kanunu'na aykırı olan bu uygulamayı yapan yerlere “araç ceplerinin veya kamuya ait yolların bu şekilde kapatılmasının yasak olduğu” bir kez daha hatırlatıldı. Zabıta yetkilileri otopark sorununa neden olan bu uygulamanın yanlış olduğunu öte yandan görüntü kirliliği oluşturduğunu da ifade etti.