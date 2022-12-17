Marmaris'te araç seyir tepesinden sahile uçtu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler seyir tepesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı ile sahile uçtu.

Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi Pamucak Mevkii seyir tepisinde hareket halinde olan ve sürücüsünün kadın olduğu öğrenilen 48 N 0434 plakalı araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Seyir tepesinden sahile yuvarlanan araçta kadın sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak başka bir kadının olduğu öğrenilirken, sürücü ve yolcunun kazayı hafif atlattığı öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan sürücü ve yanındaki yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı sağlık kuruluşuna kaldırıldılar.