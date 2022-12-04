Marmaris'te asayiş denetimi yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yat limanı ve barlar sokağında genel asayiş denetimi yapıldı.

Umuma açık alanlarda 210 vatandaş ve 12 işletmenin denetlendiği uygulamalarda belgesiz çalışanlar ve 18 yaş altı müşteri harici olumsuz bir durum gelişmedi. Marmaris Tepe Mahallesi yat limanı ve barlar sokağında yapılan genel asayiş uygulamalarında belge kontrolleri yapılan işletmelerde 6 kimlik bildirimi yapılmadan çalışan ve bir 18 yaş altı müşteri tespit edilerek tutanaklar tutularak cezai işlem uygulandığı bildirildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından belirli sürelerle ilçe genelinde denetimlerin yapılacağı belirtildi.