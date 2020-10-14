Marmaris'te asayiş toplantısı yapıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla ve Marmaris'in genel asayiş durumunun değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Muğla ve Marmaris'in güvenlik hizmetleri ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin bina, araç ve personel durumu ve lojman ihtiyaçları ile trafik tedbirlerinin arttırılması konuları ele alındı.

2020 yılı deniz turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Muğla koy ve sahillerinde tekne trafiğinde meydana gelen artışla birlikte gemilerden kaynaklı deniz kirliliği ve teknelerin koylara yanaştıklarında ağaca bağlayarak ağaçlara-ormana zarar vermesi konularında gelen ihbar ve şikayetlerde artış olduğu, bu kapsamda teknelerin koylarda demirleme ve bağlama konusunda yaşanan sorunların ilgili STK'lar ile koordine edilerek çözüme yönelik çalışmalar yapılması, Muğla'da bulunan atık alım tesis/gemi sayılarının artırılmasının yerel yönetimler tarafından desteklenmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.09.2020 tarihinde yayınlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge (2020/21) ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca pandemi döneminde başta maske, sosyal mesafe ve hijyen konuları olmak üzere umuma açık yerlerin ve diğer işletmelerin sık sık denetlenmesi ve gerektiğinde cezai işlem uygulanması, diğer yandan kolluk birimlerince filyasyon çalışmalarında tespit edilen temaslıların ve pozitif vakaların sıkı şekilde takip edilmesi konusunda alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.

Vali Orhan Tavlı, il genelinde vatandaşların ve yabancı misafirlerin huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların kolluk birimlerince hassas bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Marmaris' te yapılan toplantıya Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, J. Binbaşı Murat Çam, İlçe Emniyet Müdür v. Oktay Kapsız ve diğer ilgililer katıldı.