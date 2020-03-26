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Marmaris'te asılsız paylaşım yapan 11 kişiye işlem yapıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, korona virüs salgınıyla ilgili olarak asılsız paylaşım yaptıkları tespit edilen ve aralarında iki ünlü şarkıcının da bulunduğu 11 kişiye ceza kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, korona virüs salgınıyla ilgili olarak asılsız paylaşım yaptıkları tespit edilen ve aralarında iki ünlü şarkıcının da bulunduğu 11 kişiye ceza kesildi.


Dünyada etkisini gösteren salgın hastalık yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal medya paylaşımları da mercek altına alınıyor.


Çok sayıda asılsız paylaşım yapılması üzerine birçok kişi hakkında soruşturma açıldı. "Olmaz böyle şey" isimli şarkısıyla da bilinen Yeşim Yıldız ve "Mucize" isimli albümü ile isim yapmış Serpil Benay ile birlikte 11 kişi, yaptıkları paylaşımlar yüzünden ifadeleri alınarak haklarında TCK 213 sayılı kanuna göre işlem yapıldı.

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