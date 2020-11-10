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Marmaris'te Atatürk saygı ile anıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’inci ölüm yıldönümü için anma töreni düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'inci ölüm yıldönümü için anma töreni düzenlendi.


Törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde yaya olan vatandaşlarla birlikte trafikte olan sürücüler de araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Evlerinde olan vatandaşlar ise pencerelerinin önünden ve balkonlarından saygı duruşuna katıldı.

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