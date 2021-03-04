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Marmaris'te aydınlatma direkleri bakıma alındı

Marmaris Belediyesi ekipleri aydınlatma direklerini yaz sezonu öncesinde bakıma aldı.


Uzunyalı, Saman İskelesi ve 19 Mayıs Meydanı'nda Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda sokak aydınlatmaları baştan aşağı elden geçirildi. Çalışmada kış aylarında zarar gören yeraltı kabloları da tamamen yenilendi. Direkler son aşamada ekipler tarafından boyandı. Çalışmalar kapsamında toplam 150 adet direğe bakım yapılarak binlerce turistin ağırlanacağı yaz sezonuna hazırlandı. Müdürlük yetkilileri sezon hazırlıklarının oturma grubu bakımları ve görsel objelerle devam edeceğini belirtti.

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