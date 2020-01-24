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Marmaris'te Azerbaycan ezgileri keyifle dinlendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ‘Azerbaycan Şarkı ve Türküleri” konseri düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ‘Azerbaycan Şarkı ve Türküleri” konseri düzenlendi.


Sığla Sanat Kültür ve Çevre Derneği'nin düzenlediği “Azerbaycan Şarkı ve Türküleri” konseri Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde gerçekleşti. Şef Hakkı Çopuroğlu yönetiminde gerçekleşen konserde Azerbaycan yöresine ait türküler izleyiciler tarafından beğeni ile dinlendi.


Sığla Sanat Kültür ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Tekin, konseri düzenlemelerinin nedeninin “Azeri kardeşlerimizle iç içe güzel bir seyir ortamı oluşturmak. Konserimizin içeriği tamamıyla Azerbaycan. Birbirimizle kaynaşmak, iki kültürün bir araya gelmesi için, kardeşliğimizi pekiştirmek ve daha güzel bir yere getirmek için bu konseri düzenledik” dedi.


Konseri izlemeye gelen vatandaşlar koronun seslendirdiği Azerbaycan şarkılarını ve türküleri dinleyip keyifli dakikalar geçirdi.

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