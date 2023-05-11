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Marmaris'te “Bahar Konseri” dinleyicileriyle buluştu

MAKSAD Oda Orkestrası, bu sene ikincisi düzenlenecek olan Marmaris Kültür Sanat Festivali öncesi ‘Bahar Konseri’ ile dinleyenlerle buluştu.

MAKSAD Oda Orkestrası, bu sene ikincisi düzenlenecek olan Marmaris Kültür Sanat Festivali öncesi ‘Bahar Konseri' ile dinleyenlerle buluştu.



Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) Oda Orkestrası, bu yıl 2-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2. Marmaris Kültür Sanat Festivali öncesi Bahar Konseri düzenlendi. Armutalan kültür Merkezi'ni dolduran müzikseverler ‘Oda Orkestrası MKSF Yolunda' sloganıyla düzenlenen konseri büyük bir ilgiyle dinledi. Samir Gülahmedov tarafından yönetilen orkestra klasik müzik eserlerini kalabalık bir kadroyla seslendirdi.



MAKSAD yönetim kurulu üyesi Nevin Öktem düzenlenen konserin Marmaris Belediyesi desteğiyle bu sene 2.sini düzenleyecekleri Kültür Sanat Festivali'nin tanıtım konseri niteliğinde olduğunu belirterek çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Bu sene festivalin 7 amfi konseri içerdiği sözlerine ekleyen Öktem, kültür sanat söyleşileri, plaj konserleri, atölye çalışmaları, sergilerle renkli bir organizasyonun sanatseverleri beklediğini kaydetti.

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