Marmaris'te bahçe atıkları doğaya kazandırılıyor

Elde edilen organik malzeme Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılıyor.

Belediye sınırları içerisinde yer alan park ve yeşil alanlardan çıkan bahçe atıkları, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmayla, bahçe atıkları öğütme makinesinde öğütüldükten sonra, organik materyal olarak doğada kullanılıyor. Öğütüldükten sonra çürümeye bırakılan bahçe atıkları, tekrar doğaya kazandırılarak peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Geçmiş yıllarda satın alınan bitkisel malzeme bahçe atıkları öğütme makinesi sayesinde elde edilirken, nakliye, işgücü, depolama gibi birçok işlemden de tasarruf sağlanıyor.