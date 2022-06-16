Marmaris'te Bal Evi yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları sebebiyle zarar gören Marmaris Bal Evi ve Arıcılık Müzesi, tadilatın ardından yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı. Bahçe bölümünde bulunan yüzyıllık kütük kovanlar, arıcı evi, antika kağnı ve pek çok sergi eşyası yangın sırasında küle dönen ve binasında kısmen hasar oluşan Marmaris Bal Evi ve Arıcılık Müzesi, yapılan onarım ve tadilat sonucunda hizmette açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan “2012 yılında Odamızın iştiraki olarak hizmete açılan, eğitim salonu, sergi alanı ve müze vasfı ile Coğrafi İşaretli Marmaris Çam Balımızın tanıtım ve markalaşmasında büyük rol oynayan Bal Evimiz, maalesef geçtiğimiz yıl hepimizin yüreğini yakan yangın sırasında ciddi hasar almıştı. Bahçe kısmında bulunan tarihi kütük kovanlarımız, arıcı evimiz ve arıcılık tarihine ait birçok kıymetli eser maalesef yangında kül olmuştu. Ancak yangın sonrası ev ve işyerlerinde hasar oluşan hemşerilerimizin yaralarını sarmaya öncelik verdik. Yangın sonrası yaşadığımız sel ve dolu afetleri de Balevi tadilatını sona bırakmamıza neden oldu. Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başlatmış olduğu kampanya ile TOBB üyelerinden toplanan 65 Milyon TL tutarında nakdi ve ayni yardımı AFAD'a teslim etmiştik. Bunun yanında başta Marmaris Dayanışma Derneği ve Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü olmak üzere hayırsever üyelerimizin de desteği ile ilçemizde yangın, sel ve dolu afetlerinde hasar gören 50'nin üzerinde işyeri ve haneye toplam 1 milyon TL'nin üzerinde ayni yardımda bulunduk. Önce üyelerimizin yaralarını sardık, şimdi sıra kendimize geldi. Geç de olsa Bal Evimizi onararak tekrar hizmete açtık. Marmaris Bal Evi ve Arıcılık Müzemize Pazartesi hariç haftanın her günü misafirlerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.